ЕС выделил 3 миллиона евро на мониторинг атомных электростанций Украины

Еврокомиссия предоставляет 3 млн евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Эти средства также могут использоваться для критически важных подстанций, обеспечивающих работу АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что эти меры направлены на защиту украинской энергетики от российских атак. ЕС продолжит поддерживать Украину в подготовке к зиме, а Украина работает над увеличением импорта электроэнергии из ЕС.

«Российские атаки на критически важные для работы украинских АЭС подстанции создают серьезные угрозы. Мы поддерживаем работу миссий МАГАТЭ на таких подстанциях, и для обеспечения соответствующих потребностей выделяем 3 млн. евро», — заявила она.

Симсон подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать энергосектор Украины, особенно в подготовке к зиме.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил важность импорта электроэнергии для балансировки системы. Он выразил надежду на скорейшее принятие решения об увеличении пропускной способности импорта из стран ЕС.