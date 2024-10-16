К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро выросло на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 октября: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 16 октября
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Закрытие 16 октября
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Изменения
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41,19/41,21
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41,22/41,25
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3 /4
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44,81/44,82
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4,89/44,91
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8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,49, евро — 45,34−45,48 грн.
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Источник: Минфин
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