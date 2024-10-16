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16 октября 2024, 18:53 Читати українською

Туристы в Японии с начала года потратили рекордные $39 миллиардов

Расходы туристов в Японии побили годовой рекорд расходов всего за девять месяцев, демонстрируя экономическую силу туристического бума, подпитываемого слабой иеной. Об этом сообщает Reuters.

Расходы туристов в Японии побили годовой рекорд расходов всего за девять месяцев, демонстрируя экономическую силу туристического бума, подпитываемого слабой иеной.
Фото: pixabay.com

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За январь-сентябрь 2024 года путешественники потратили 5,86 трлн иен ($39,27 млрд), свидетельствуют предварительные данные Национальной туристической организации Японии (JNTO). Это превысило 5,3 трлн иен, израсходованных за весь 2023 год, что является рекордом за любой 12-месячный период.

Расходы на туризм, классифицированные как экспорт в национальных счетах, готовы стать вторым по величине экспортным сектором Японии после автомобилей и электронных компонентов.

В среднем посетитель Японии потратил 223 000 иен ($1 490) на свою поездку, исходя из данных с июля по сентябрь 2024 года. Больше всего денег потратили итальянцы, испанцы и россияне.

По данным JNTO, в сентябре в стране восходящего солнца было 2,87 млн посетителей, что несколько меньше по сравнению с 2,93 млн в августе.

Начиная с февраля количество туристов установило новые месячные рекорды, в том числе 3,29 млн в июле, что было рекордным показателем за любой месяц.

В сентябре в Японию прибыло 26,88 млн туристов, что уже превышает общее количество за 2023 год, это может побить рекорд у 31,9 млн туристов, установленный в 2019 году до того, как пандемия COVID-19 закрыла мировые границы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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