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16 октября 2024, 18:35 Читати українською

Доллар США укрепляется по мере приближения президентских выборов

Доллар США укрепляется по мере приближения президентских выборов в США, отмечают в UBS, поскольку рынок видит растущие шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет investing.com.

Доллар США укрепляется по мере приближения президентских выборов в США, отмечают в UBS, поскольку рынок видит растущие шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Новым позитивным фактором для доллара США на прошедшей неделе стали сообщения СМИ о несколько лучших перспективах Дональда Трампа в последних опросах, поскольку результаты, позволяющие проводить такую политику, как более агрессивные тарифы, рассматриваются как более позитивные для доллара.

«Более высокие шансы на президентство Трампа, вероятно, будут сопровождаться укреплением доллара США в ближайшей перспективе», — заявили аналитики UBS в записке от 16 октября.

Ожидаемые UBS диапазоны между сентябрем и декабрем 2024 года включают в себя возможность существенного отскока доллара в период до конца года несмотря на то, что ожидания на конец года предполагают незначительное снижение курса по сравнению с текущими уровнями.

Источник: Минфин
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