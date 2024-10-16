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16 октября 2024, 18:12 Читати українською

Пока Казахстан не намерен становиться членом БРИКС

Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, хотя президенту страны Касим-Жомарту Токаеву поступали такие предложения. Об этом сообщает TengriNews.

Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, хотя президенту страны Касим-Жомарту Токаеву поступали такие предложения.
Фото: AI

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«Сейчас и, вероятнее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в частности, учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве, а также другие моменты, связанные с перспективами развития этого объединения», — заявил советник и пресс-секретарь главы государства Бэрик Уали.

По его словам, предложения по вступлению в БРИКС рассматривались главой государства «с точки зрения национальных интересов Казахстана». Однако пока Токаев отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».

В то же время президент Казахстана выступает за реформу Совбеза ООН «на основе широких консультаций государств-членов ООН и с учетом интересов „средних государств“», поскольку, по его мнению, этот орган утратил способность «принимать важные и судьбоносные решения», отметил Уали.

Что касается БРИКС, то Токаев «с любопытством наблюдает за эволюцией» этого объединения и собирается принять участие в саммите блока в России, где планирует выступить 24 октября на расширенном заседании в формате «аутрич», темой которого будет взаимодействие со странами Глобального Юга.

БРИКС

БРИКС (BRICS) — объединение девяти государств: Бразилии, россии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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