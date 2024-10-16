Новый бенчмарк валютного рынка: НБУ будет публиковать справочное значение курса гривны к евро

Национальный банк Украины планирует внедрить новые подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка. Соответствующий проект решения обнародован на сайте НБУ для обсуждения.

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Новый бенчмарк

Проектом предусмотрено введение нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Регулятор отметил, что его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.

Предлагается производить его расчет ежедневно путем перемножения справочного курса гривни к доллару США по состоянию на 12 часов и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.

Методология расчета официального курса

Кроме того, НБУ планирует откорректировать методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов с применением подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 часов, однако такие расчеты будут производиться по состоянию на 15:00.

Список валют

Регулятор также планирует ввести новые подходы для определения перечня валют, к которым официальный курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня валют для ежемесячного установления официального курса.

«Создание много лет назад двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса обосновывалось техническими сложностями ежедневного учета официального курса к широкому перечню валют», — говорится в сообщении.

По словам НБУ, уровень автоматизации расчетов значительно повысился, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для любого перечня валют.

«Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса», — отметил регулятор.

В него будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

В Нацбанке отметили, что предложенные изменения поддержали участники заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины, состоявшегося 29 августа 2024 года, и во время состоявшегося 26 сентября 2024 года заседания Контактной группы денежного и валютного рынков.