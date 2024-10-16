За 8 месяцев Украина увеличила экспорт товаров на 12% — Госстат

Экспорт товаров из Украины за январь-август 2024 года составил $27,578 млрд, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт украинских товаров увеличился на 9,8% — до $45,191 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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«За январь — август 2024 г. экспорт товаров составил $27 577,8 млн, или 112,0% по сравнению с январем — августом 2023 года, импорт — $45 191,2 млн, или 109,8%», — говорится в сообщении.

По данным Госстата, отрицательное сальдо составило $17,61 млрд. В прошлом году сальдо торгового баланса также было отрицательным — $16,53 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,61 (в январе — августе 2023 года — 0,60).

Экспорт

Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост:

электрические машины (+17,2%),

черные металлы (+13,3%),

зерновые культуры (+7,4%).

Импорт

Импорт увеличился в категориях:

«реакторы ядерные, котлы, машины» (+30,2%),

«электрические машины» (+24,1%),

«средства наземного транспорта, кроме железнодорожного» (+15,5%).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 226 стран мира.