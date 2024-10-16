Названы страны с лучшей и худшей пенсионной системой в 2024 году

Нидерланды сохранили свой титул лучшей в мире пенсионной системы в ежегодном международном пенсионном индексе Mercer CFA Institute. Об этом сообщает Bloomberg.

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Вслед за Нидерландами в четверку лучших пенсионных систем вошли Исландия, Дания и Израиль. Это единственные страны из 48 оцениваемых, получивших общую оценку A.

Демографические проблемы

В отчете, оценивающем пенсионные системы на основе их адекватности, стабильности и целостности, говорится, что во всем мире есть демографические проблемы для пенсионной системы.

«Мы просто не рожаем детей и живем дольше. Если объединить стареющее население и меньшее количество налогоплательщиков с государственным долгом и ожиданием государственных пенсий, то должно где-то пойти на спад», — заявил один из авторов доклада Дэвид Нокс.

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В отчете отмечается, что увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости, а также высокие процентные ставки и рост стоимости медицинской помощи усилили давление на государственные бюджеты поддержки пенсионных программ. Это, в частности, способствовало более низким общим индексам в этом году.

США заняли 29 место, Великобритания — 11, а Япония — 36 место. Индия заняла самое низкое место с рейтингом D, уступив Южной Африке, Турции, Филиппинам и Аргентине, также получившим рейтинг D.

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Австралия, пенсионная система которой высоко ценится по всему миру, опустилась ниже Сингапура на шестое место.

Китай занял 31 место, но недавние пенсионные реформы в стране не были учтены в его индексном показателе в этом году. Мексика, Индия и Франция также произвели изменения в пенсионные реформы.