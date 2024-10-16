Цена BTC подскочила до $67 000, криптопроект семьи Трамп собрал $5 млн в первый час прессейла: что нового

Цена биткоина подскочила до $67 000

Вечером 15 октября курс биткоина пробил уровень в $67 000. В моменте актив поднялся до $67 690, а затем резко упал до $64 950. К моменту написания новости первая криптовалюта стоит около $66 900. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки биткоин вырос на 1,76%, за неделю — на 7,36%. Большинство других критовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Tether ведет переговоры о кредитовании трейдеров сырьевого рынка

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — ведет переговоры с трейдерами, работающими на рынке сырьевых товаров, с целью предоставления им кредитных линий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Tether провела переговоры с несколькими фирмами, наименование которых не раскрывается. Также предварительно в рамках этих бесед обсуждалось, как USDT может быть использован в торговле сырьевыми товарами и какие преимущества это обещает.

В частности, использование кредитной линии от Tether выгодно, поскольку не связано с множеством нормативно-правовых сложностей, отметили в издании. Это в перспективе может ускорить финансирование, избежав промедлений, считают здесь.

В интервью изданию CEO Tether Паоло Ардоино подтвердил факт проведения подобных переговоров.

«Мы, вероятнее всего, не будем раскрывать, сколько мы намерены инвестировать в торговлю сырьевыми товарами. Мы все еще определяем стратегию, но совершенно точно заинтересованы в изучении разных возможностей в этом секторе», — отметил он.

О серьезности намерений Tether свидетельствует тот факт, что компания создала отдельную команду для этих целей. Ее руководители присутствовали на отраслевых конференциях в сентябре 2024 года, отметили в Bloomberg.

Криптпроект семьи Трамп собрал $5 миллионов в первое время прессейла

Криптопроект World Liberty Financial, поддерживаемый Дональдом Трампом, собрал $5 млн при продаже токенов — 1,7% от целевого показателя.

Наблюдатели отметили сбои на сайте проекта из-за наплыва участников.

На момент написания новости на кошелек World Liberty Financial передали Ethereum около $4 млн, USDT — на $1,2 млн и USDC — на $0,25 млн.

Цель — привлечь $300 млн при оценке в $1,5 млрд путем выпуска 100 WLFI на блокчейне Ethereum.

Количество владельцев актива достигло 2985.

WLFI является governance-токеном для платформы, позволяя пользователям участвовать в заимствованиях, кредитовании и создании пулов ликвидности. Продукт обещают сделать более удобным и доступным для пользователя.

Согласно white paper, распределение WLFI будет следующим:

62,66% токенов раздадут с помощью токенсейла, а часть чистой выручки от продажи уйдет в резервный фонд мультисиг-кошелька проекта;

17,33% WLFI будут направлены на стимулирование участия в управлении World Liberty, а также на инициативы по развитию сообщества;

остальные 20% токенов передадут команде, консультантам и будущим сотрудникам.

Нераскрытую часть WLFI выделят для фонда WLF, филиалов Trump Organization и Witkoff Group.

В сентябре семья Трампа официально представила свой криптовалютный проект — World Liberty Financial.

Canary Capital подала заявку в SEC на запуск спотового LTC-ETF

Криптоинвестиционная компания Canary Capital подала заявку S-1 в SEC на регистрацию спотового Litecoin-ETF.

Кастодиан и администратор продукта не уточняются.

«Litecoin играет ведущую роль в более широкой криптовалютной экосистеме… и привлекательна для более широкого круга институциональных инвесторов», — говорится в пресс-релизе.

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт в комментарии для The Block отметил сходство LTC и биткоина с точки зрения надзора.

«Для получения одобрения при нынешней администрации в США должен существовать крупный и ликвидный фьючерсный рынок, регулируемый на федеральном уровне. Litecoin сейчас не подходит для этого требования. В значительной степени это ставка на возможную победу Трампа и смену руководства в SEC», — уточнил он.