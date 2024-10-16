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16 октября 2024, 12:55 Читати українською

NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям

NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям. Они зависят от срока покупки облигаций — от 1 до 12 месяцев — и могут достигать 18% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям.

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Что изменилось

Для девятимесячных облигаций ставка выросла на 0,5%, а для годовых — на 1,5%. Это привлекательная возможность для клиентов, которые уже вложились в этот инструмент и доверяют компании, ведь они получили свои выплаты полностью и вовремя.

Актуальные ставки

  • 1 месяц — 10%;
  • 2 месяца — 14%;
  • 3 месяца — 15,5%;
  • 6 месяцев — 16,5%;
  • 9 месяцев — 17%;
  • 12 месяцев — 18%.

Как приобрести облигации

Чтобы приобрести облигации, достаточно нескольких минут в мобильном приложении NovaPay:

  • выберите раздел «Накопление»;
  • выберите условия;
  • подпишите документы через Дия. Подпись;
  • уплатите за облигации.

По истечении срока сделки вы получите доход прямо на свой счет в NovaPay.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
torn
torn
16 октября 2024, 13:31
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
16 октября 2024, 13:45
#
Ви під кожним постом про Нову пошту будете це писати?
+
+14
Navegantes
Navegantes
16 октября 2024, 13:50
#
Для 1міс та 3міс ставки знизили, особливо для 1міс (з 13% до 10%).
+
0
Aldruino
Aldruino
16 октября 2024, 14:22
#
Податок такий же, як і для депозиту, тому навряд чи є велика різниця.
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