NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям. Они зависят от срока покупки облигаций — от 1 до 12 месяцев — и могут достигать 18% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям
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Что изменилось
Для девятимесячных облигаций ставка выросла на 0,5%, а для годовых — на 1,5%. Это привлекательная возможность для клиентов, которые уже вложились в этот инструмент и доверяют компании, ведь они получили свои выплаты полностью и вовремя.
Актуальные ставки
- 1 месяц — 10%;
- 2 месяца — 14%;
- 3 месяца — 15,5%;
- 6 месяцев — 16,5%;
- 9 месяцев — 17%;
- 12 месяцев — 18%.
Как приобрести облигации
Чтобы приобрести облигации, достаточно нескольких минут в мобильном приложении NovaPay:
- выберите раздел «Накопление»;
- выберите условия;
- подпишите документы через Дия. Подпись;
- уплатите за облигации.
По истечении срока сделки вы получите доход прямо на свой счет в NovaPay.
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Источник: Минфин
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