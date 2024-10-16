NovaPay повышает ставки по корпоративным облигациям. Они зависят от срока покупки облигаций — от 1 до 12 месяцев — и могут достигать 18% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что изменилось

Для девятимесячных облигаций ставка выросла на 0,5%, а для годовых — на 1,5%. Это привлекательная возможность для клиентов, которые уже вложились в этот инструмент и доверяют компании, ведь они получили свои выплаты полностью и вовремя.

Актуальные ставки

1 месяц — 10%;

2 месяца — 14%;

3 месяца — 15,5%;

6 месяцев — 16,5%;

9 месяцев — 17%;

12 месяцев — 18%.

Как приобрести облигации

Чтобы приобрести облигации, достаточно нескольких минут в мобильном приложении NovaPay:

выберите раздел «Накопление»;

выберите условия;

подпишите документы через Дия. Подпись;

уплатите за облигации.

По истечении срока сделки вы получите доход прямо на свой счет в NovaPay.