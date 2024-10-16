Курс валют на 16 октября: евро в банках потерял 7 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 44,85 грн, а продают за 45,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,35−46,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,19−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,81−44,82 грн/евро.