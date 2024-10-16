За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 672850 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 октября: 1450 российских оккупантов, 9 танков и 31 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 672850 (+1450) человек,
- танков — 8997 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 17969 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 19459 (+29) ед,
- РСЗО — 1231 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17050 (+31),
- крылатые ракеты — 2620 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26732 (+78) ед,
- специальная техника — 3441 (+0)
Источник: Минфин
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