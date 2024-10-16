Сенегал может покинуть серый список FATF до конца октября — Bloomberg

Сенегал может быть на следующей неделе исключен из так называемого серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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Что известно

По их словам, недавний визит группы специалистов из парижской организации отметил «значительный прогресс» страны в улучшении финансовой безопасности, что может привести к исключению Сенегала из списка на очередном пленарном заседании FATF, запланированном на 25 октября 2024 года.

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы. Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.

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Первоначально Сенегал был включен в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF, в феврале 2021 года. Для того чтобы страна была исключена из серого списка, за это решение должно проголосовать значительное большинство членов FATF, в число которых входят как отдельные страны, такие как США и Китай, так и региональные организации, например Европейская комиссия.

Представители FATF и правительства Сенегала от официальных комментариев воздержались. По словам Мадике Нианг, эксперта регионального органа FATF по Западной Африке, Сенегал смог укрепить режим целевых финансовых санкций.

Как и в некоторых других африканских странах, одной из проблем Сенегала является большая неформальная экономика, которая затрудняет отслеживание капитала, отмечает он.

По данным агентства, ожидаемые изменения могут подстегнуть усилия Сенегала по привлечению иностранного капитала. В настоящее время страна, получившая от Международного валютного фонда (МВФ) финансирование в размере $1,8 млрд в 2023 году, «находится на пороге превращения в крупного производителя нефти и газа». Проекты с участием BP и Kosmos Energy должны быть запущены в этом году, а рост экономики прогнозируется на уровне 6%, напоминает Bloomberg.

Напомним

На последнем заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года, организация исключила Турцию и Ямайку из своего серого списка, но добавила туда Монако и Венесуэлу.