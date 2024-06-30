Турцию исключили из «серого списка» FATF

Турцию исключили из «серого списка» Группы разработки финансовых мер по предотвращению отмывания денег (FATF). Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, передает ЭП.

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«Благодаря плану действий, который мы завершили для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, Турция изъята из серого списка. Благодаря такому развитию событий доверие международных инвесторов к финансовой системе нашей страны еще больше укрепилось», — говорится в сообщении.

Вице-президент Турции убежден, что это решение будет иметь очень положительные последствия для разных секторов экономики и ускорит приток международных ресурсов.