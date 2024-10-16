Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Следствием этого стало то, что налоговая получила данные о финансовых счетах украинцев за границей. Такую информацию обнародовало Министерство финансов в начале октября.
Инвестиции в активы за рубежом: чего ждать в 2025 году и при чем здесь соглашение CRS
CRS — международный стандарт борьбы с уклонением от уплаты налогов, участниками которого являются около 110 стран, в том числе страны ЕС. Для Украины доступ к информации о финансовых счетах своих граждан за границей позволит:
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контролировать своевременность и полноту декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
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выявить доходы, которые украинцы не задекларировали, чтобы уклониться от налогов;
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повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
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получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.
То есть Украина фактически теперь сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и получить дополнительные налоговые поступления.
Что же будут нововведения означать для украинских инвесторов, имеющих зарубежные финансовые счета? Грозят ли украинцам штрафы? Придется ли пересматривать инвестиционные стратегии? Ответы на эти и другие вопросы инвесторы смогут найти на конференции «Жить на проценты», которая состоится 9 ноября в Киеве.
Что готовит конференция «Жить на проценты»?
Посетителей этого события будет ждать целый день экспертного контента об инвестировании. Вместе со специалистами в этой сфере, гости смогут разобраться в том, куда украинцы инвестируют сегодня, как инвестировать в фондовый рынок и что сейчас актуально в фонде, стоит ли рисковать и вкладываться в крипту, какие экономические прогнозы нужно учитывать при разработке инвестиционной стратегии и многое другое.
Спикеры выступят офлайн на сцене перед зрителями, после чего участников ждет нетворкинг, где можно будет лично пообщаться с экспертами, знающими все об инвестировании. В наше время это уникальная возможность, ведь офлайн мероприятия становятся редкостью, однако качественные и полезные знакомства точно нужны для того, чтобы найти мотивацию и пути саморазвития.
Кто же будет среди спикеров? Вживую мероприятие посетят:
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Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times;
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Михаил Пацан, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global;
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Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook;
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Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S;
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Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами;
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Дмитрий Карпиловский, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуба;
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Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club;
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Елена Маленкова, управляющий партнер в KDU Realty Group;
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Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar;
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Дарья Голинская, маркетинг менеджер Binance в Украине;
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Ирина Щучко, эксперт по инвестициям в недвижимость, инвестор, владелец агентства недвижимости в Одессе.
Участие в конференции «Жить на проценты» — это не только полезное, но и выгодное предложение.
Стоимость билета составляет около $40, в то время как курсы по инвестированию только по одному направлению стартуют от $150, а одна консультация от инвест консультанта стартует от $260. Однако отличие конференции в том, что за заметно более низкую цену вы сможете получить и консультацию, и понимание инвест рынка в целом, и определить интересующие именно вам ниши для инвестирования. Кроме того, на мероприятии будут разыграны инвестиционные призы от партнеров мероприятия.
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