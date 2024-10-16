Инвестиции в активы за рубежом: чего ждать в 2025 году и при чем здесь соглашение CRS

Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Следствием этого стало то, что налоговая получила данные о финансовых счетах украинцев за границей. Такую информацию обнародовало Министерство финансов в начале октября.

CRS — международный стандарт борьбы с уклонением от уплаты налогов, участниками которого являются около 110 стран, в том числе страны ЕС. Для Украины доступ к информации о финансовых счетах своих граждан за границей позволит:

контролировать своевременность и полноту декларирования доходов, подлежащих налогообложению;

выявить доходы, которые украинцы не задекларировали, чтобы уклониться от налогов;

повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;

получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.

То есть Украина фактически теперь сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и получить дополнительные налоговые поступления.

Что же будут нововведения означать для украинских инвесторов, имеющих зарубежные финансовые счета? Грозят ли украинцам штрафы? Придется ли пересматривать инвестиционные стратегии? Ответы на эти и другие вопросы инвесторы смогут найти на конференции «Жить на проценты», которая состоится 9 ноября в Киеве.

Что готовит конференция «Жить на проценты»?

Посетителей этого события будет ждать целый день экспертного контента об инвестировании. Вместе со специалистами в этой сфере, гости смогут разобраться в том, куда украинцы инвестируют сегодня, как инвестировать в фондовый рынок и что сейчас актуально в фонде, стоит ли рисковать и вкладываться в крипту, какие экономические прогнозы нужно учитывать при разработке инвестиционной стратегии и многое другое.

Спикеры выступят офлайн на сцене перед зрителями, после чего участников ждет нетворкинг, где можно будет лично пообщаться с экспертами, знающими все об инвестировании. В наше время это уникальная возможность, ведь офлайн мероприятия становятся редкостью, однако качественные и полезные знакомства точно нужны для того, чтобы найти мотивацию и пути саморазвития.

Кто же будет среди спикеров? Вживую мероприятие посетят:

Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times;

Михаил Пацан, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global;

Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook;

Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S;

Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами;

Дмитрий Карпиловский, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуба;

Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club;

Елена Маленкова, управляющий партнер в KDU Realty Group;

Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar;

Дарья Голинская, маркетинг менеджер Binance в Украине;

Ирина Щучко, эксперт по инвестициям в недвижимость, инвестор, владелец агентства недвижимости в Одессе.

Участие в конференции «Жить на проценты» — это не только полезное, но и выгодное предложение.

Стоимость билета составляет около $40, в то время как курсы по инвестированию только по одному направлению стартуют от $150, а одна консультация от инвест консультанта стартует от $260. Однако отличие конференции в том, что за заметно более низкую цену вы сможете получить и консультацию, и понимание инвест рынка в целом, и определить интересующие именно вам ниши для инвестирования. Кроме того, на мероприятии будут разыграны инвестиционные призы от партнеров мероприятия.