Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями. Акции обновили исторический максимум

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2024, 9:10 Читати українською

Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями. Акции обновили исторический максимум

Apple представила новый планшет iPad mini с чипом A17 Pro и функциями искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Об этом сообщается на сайте Apple.

Apple представила новый планшет iPad mini с чипом A17 Pro и функциями искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence.
Фото: apple.com

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о новинке

Новый iPad mini оснащен 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina и доступен в четырех расцветках, в том числе двух новых — голубой и фиолетовой. Задняя камера на 12 мегапикселей поддерживает технологии Smart HDR 4. Компания также сообщила о повышении производительности нового устройства за счет чипа A17 Pro.

The Verge назвал презентацию нового устройства «сдержанной», отметив, что это первое обновление в линейке мини-планшетов Apple с 2021 года. Издание отметило, что модель mini в линейке планшетов Apple всегда была «чем-то вроде диковинки», подобно iPhone SE: у него есть поклонники, но большинство пользователей предпочитают большой экран.

Как отреагировали акции

После презентации iPad mini акции Apple выросли на 2,7% — до $237,49, достигнув исторического рекорда, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что ралли закрепило за Apple статус крупнейшей в мире компании, рыночная стоимость которойвпервые превысила $3,6 трлн. Акции выросли на 37% за последние полгода, что более чем вдвое превышает 15,5%-ный рост индекса Nasdaq 100, указывает агентство.

Напомним

В начале сентября Apple представила новый iPhone 16 с ИИ-функциями Apple Intelligence, оснащенный процессором A18. На его корпусе появилась новая кнопка Camera Control для управления камерой, а также настраиваемая сенсорная Action Button.

Флагманские iPhone 16 Pro и Pro Max получили экраны диагональю больше на 0,2 дюйма в сравнении с предыдущими. Цены на смартфоны начинаются от $799. Bloomberg отметил, что, хотя изначально спрос на новый смартфон был слабым, инвесторы продолжали поддерживать акции, чтобы защититься от макроэкономической неопределенности, а также на ожиданиях, что компания выиграет от присутствия ИИ в новых устройствах.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает hryandrii92 и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами