Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями. Акции обновили исторический максимум

Apple представила новый планшет iPad mini с чипом A17 Pro и функциями искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Об этом сообщается на сайте Apple.

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Что известно о новинке

Новый iPad mini оснащен 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina и доступен в четырех расцветках, в том числе двух новых — голубой и фиолетовой. Задняя камера на 12 мегапикселей поддерживает технологии Smart HDR 4. Компания также сообщила о повышении производительности нового устройства за счет чипа A17 Pro.

The Verge назвал презентацию нового устройства «сдержанной», отметив, что это первое обновление в линейке мини-планшетов Apple с 2021 года. Издание отметило, что модель mini в линейке планшетов Apple всегда была «чем-то вроде диковинки», подобно iPhone SE: у него есть поклонники, но большинство пользователей предпочитают большой экран.

Как отреагировали акции

После презентации iPad mini акции Apple выросли на 2,7% — до $237,49, достигнув исторического рекорда, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что ралли закрепило за Apple статус крупнейшей в мире компании, рыночная стоимость которойвпервые превысила $3,6 трлн. Акции выросли на 37% за последние полгода, что более чем вдвое превышает 15,5%-ный рост индекса Nasdaq 100, указывает агентство.

Напомним

В начале сентября Apple представила новый iPhone 16 с ИИ-функциями Apple Intelligence, оснащенный процессором A18. На его корпусе появилась новая кнопка Camera Control для управления камерой, а также настраиваемая сенсорная Action Button.

Флагманские iPhone 16 Pro и Pro Max получили экраны диагональю больше на 0,2 дюйма в сравнении с предыдущими. Цены на смартфоны начинаются от $799. Bloomberg отметил, что, хотя изначально спрос на новый смартфон был слабым, инвесторы продолжали поддерживать акции, чтобы защититься от макроэкономической неопределенности, а также на ожиданиях, что компания выиграет от присутствия ИИ в новых устройствах.