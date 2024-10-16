НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Bintrade

TraderNOW

BinWorld

Binomex

OpenOption

SuperTrade24

MAROLIX

binPro

Market BitTrading

Asset Wealth

Prestige Capital Holding Pte Ltd

NDM-tlc

OKEY FX ONE

IBX Trade

Flex Options

MT2Trading

ADROFX

Yadix

Forex.ee

«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевыми признаками, на которые мы ориентируемся — отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на осуществление соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг», — отметил Ираклий Барамия, член Комиссии.

Полный перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».