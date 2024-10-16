Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
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Сомнительные инвестиционные проекты
- Bintrade
- TraderNOW
- BinWorld
- Binomex
- OpenOption
- SuperTrade24
- MAROLIX
- binPro
- Market BitTrading
- Asset Wealth
- Prestige Capital Holding Pte Ltd
- NDM-tlc
- OKEY FX ONE
- IBX Trade
- Flex Options
- MT2Trading
- ADROFX
- Yadix
- Forex.ee
«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевыми признаками, на которые мы ориентируемся — отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на осуществление соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг», — отметил Ираклий Барамия, член Комиссии.
Полный перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
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