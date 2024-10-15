С начала года украинцы установили ГБО на более чем 18 тысяч авто. Как сделать перерегистрацию

С начала 2024 18 020 транспортных средств в Украине было перерегистрировано после установки ГБО. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования», — отметили в МВД.

Украинцам напомнили: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Какие нужно иметь документы

Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.

Проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.