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15 октября 2024, 18:32 Читати українською

С начала года украинцы установили ГБО на более чем 18 тысяч авто. Как сделать перерегистрацию

С начала 2024 18 020 транспортных средств в Украине было перерегистрировано после установки ГБО. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

С начала 2024 18 020 транспортных средств в Украине было перерегистрировано после установки ГБО.
Фото: AI

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«В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования», — отметили в МВД.

Украинцам напомнили: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Какие нужно иметь документы

Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приемки-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.

Проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
15 октября 2024, 18:42
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У зв’язку зі зростанням цін на бензин і «дизель, автовласники шукають економніші види палива»

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