С начала 2024 18 020 транспортных средств в Украине было перерегистрировано после установки ГБО. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
С начала года украинцы установили ГБО на более чем 18 тысяч авто. Как сделать перерегистрацию
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. В настоящее время в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования», — отметили в МВД.
Украинцам напомнили: автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование, должны провести перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.
Какие нужно иметь документы
Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приемки-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.
Проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.
Более подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.
Комментарии - 1
Нашли