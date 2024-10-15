Минфин привлек более 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 15 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,57 млрд грн в эквиваленте, что на 14,69 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 30,26 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,49 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);

5,29 млрд грн под 15,25% с погашением 20 мая 2026 года (на прошлой неделе ставка была 15,25%);

5,32 млрд грн под 16,25% с погашением 12 мая 2027 (на прошлой неделе ставка была 16,25%);

402,78 млн грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).

В иностранной валюте:

$50,07 млн. под 4,60% с погашением 9 октября 2025 года (на прошлой неделе ставка была 4,65%).

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.