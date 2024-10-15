К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро выросло на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 октября: евро на межбанке тестирует уровень 45 грн
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Открытие 15 октября
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Закрытие 15 октября
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Изменения
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41,14/41,19
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41,19/41,21
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5 /2
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44,82/44,86
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44,95/44,96
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13/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 44,92 грн., а продают за 45,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,49, евро — 45,35−45,50 грн.
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Источник: Минфин
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