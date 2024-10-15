Нацбанку нужно быть более агрессивным в поиске талантов и идей — глава НБУ

Рынок труда в Украине сложен, однако Национальный банк работает над тем, чтобы оставаться конкурентным на рынке, быть привлекательным работодателем, сохранить и усилить атмосферу ведущего макроэкономического аналитического центра, заявил глава НБУ Андрей Пышный. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«В моем понимании Национальному банку как институту всегда нужно помнить о том, что привлекать лучшие кадры с рынка — это получать дополнительную экспертизу и подпитывать свою способность. Поэтому… нам нужно быть даже более агрессивными в поиске талантов и идей, чтобы наша команда постоянно получала приток нового интеллекта, новых мнений, нового понимания ситуации, определенных новых взглядов», — сказал он.

По словам Пышного, он видит открытость к этому, в том числе и членам правления: все заинтересованы в усилении команды.

Глава НБУ отметил, что когда два года назад пришел в НБУ на должность главы, то убедился в наличии там «достаточно устойчивой команды, экспертно очень основательной».

«В каких-то элементах я увидел потребность ее обновить и где-то усилить. Сейчас эта композиция сложилась и будет развиваться… Это живой организм, который должен воспринимать и происходящее на рынке, и изменения в законодательстве, и новые вызовы, и постоянно совершенствоваться». По состоянию на данный момент команда НБУ, мне кажется, очень хорошо понимает и нынешнее состояние, и перспективу", — добавил глава центробанка.