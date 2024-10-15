Поступления от игорного бизнеса в сентябре за год выросли более чем на 80%

Поступления от игорного бизнеса в сентябре 2024 составили 1,8 млрд грн. Это на 83,2% или на 0,8 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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В составе поступлений львиную долю — 1,3 млрд грн — занимает налог на прибыль. Объемы его оплаты выросли в 2,6 раза по сравнению с сентябрем 2023 года.

В целом за 9 месяцев 2024 года поступления от игорного бизнеса составили 13,5 млрд грн, что в 2 раза больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года.