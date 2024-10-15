Сколько Украина накопила угля и газа на зиму

Украина накопила 12,2 млрд кубометров газа и 3 млн тонн угля, чего достаточно для прохождения зимы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Сколько есть газа

«В настоящее время есть в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы», — заявил он.

Кроме того, все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, работают, что обеспечит основной объем генерации электроэнергии в отопительный сезон.

Более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона. Количество школ, детских садов и больниц, готовых к прохождению зимы, приближается к 100%.

Также 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла, добавил Шмыгаль.