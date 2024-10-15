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15 октября 2024, 15:24 Читати українською

Федоров: Участники Brave1 уже получили $8 миллионов государственных грантов

Компании, зарегистрированные на платформе Brave1, уже получили $8 млн. грантов от государства на развитие своих технологических стартапов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Компании, зарегистрированные на платформе Brave1, уже получили $8 млн.
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

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На платформе Brave1 уже зарегистрировано около 3 000 компаний, 99% из которых не существовало до 2022 года. Мы уже выдали $8 млн грантов, а также предоставляем экспертизу от Минобороны, Минстратегпрома, Генерального штаба с тем, чтобы они сфокусировались на своем развитии", — сказал Федоров.

Привлечение инвестиций

Кроме того, участники кластера активно привлекают инвестиции и от международных доноров. По словам Федорова, до конца года общая сумма таких инвестиций может составить $50 млн, а в 2025 году — еще больше.

«По итогам этого года наверняка будет $50 млн полученных инвестиций в стартапы. В следующем году, я думаю, цифра будет расти. Об этом свидетельствуют результаты инвестиционного форума Defense Tech Valley, на который приехало нереальное количество инвесторов из разных стран. Я знаю, что несколько компаний уже подписали договоры об инвестировании», — добавил вице-премьер-министр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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