Венгрия и российский монополист «Газпром» обсуждают соглашение на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа — для увеличения объемов топлива планируют задействовать весь потенциал Турецкого потока. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет «Европейская правда».
Венгрия договаривается с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в 2025 году
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Что известно
«Газпром» и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.
«По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение) на последний квартал этого года, охватывающее дополнительные объемы по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о сделке на следующий год», — сказал Сийярто.
По его словам, соглашение будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.
«Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода „Турецкий поток“. Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам», — отметил он.
Газопровод «Турецкий поток», построенный непосредственно перед вторжением россии в Украину, доставляет российский газ дном Черного моря на европейскую территорию Турции, а затем в Болгарию, где называется «Балканский поток».
Болгария не импортирует газ из этого трубопровода, но обеспечивает транзит в Сербию, а затем в Венгрию.
Он добавил, что подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с «Газпромом» закрепляет и на будущие годы практику дополнительных соглашений к долгосрочным контрактам, гарантирующим конкурентность цены.
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