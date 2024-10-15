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15 октября 2024, 12:44 Читати українською

Венгрия договаривается с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в 2025 году

Венгрия и российский монополист «Газпром» обсуждают соглашение на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа — для увеличения объемов топлива планируют задействовать весь потенциал Турецкого потока. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет «Европейская правда».

Венгрия и российский монополист «Газпром» обсуждают соглашение на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа — для увеличения объемов топлива планируют задействовать весь потенциал Турецкого потока.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Газпром» и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

«По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение) на последний квартал этого года, охватывающее дополнительные объемы по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о сделке на следующий год», — сказал Сийярто.

По его словам, соглашение будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

«Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода „Турецкий поток“. Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам», — отметил он.

Газопровод «Турецкий поток», построенный непосредственно перед вторжением россии в Украину, доставляет российский газ дном Черного моря на европейскую территорию Турции, а затем в Болгарию, где называется «Балканский поток».

Болгария не импортирует газ из этого трубопровода, но обеспечивает транзит в Сербию, а затем в Венгрию.

Он добавил, что подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с «Газпромом» закрепляет и на будущие годы практику дополнительных соглашений к долгосрочным контрактам, гарантирующим конкурентность цены.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
mantis05
mantis05
15 октября 2024, 14:22
#
Что-то мне подсказывает, что некие хусситы, проникли в акваторию черного моря, и готовятся взорвать некий турецкий поток
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