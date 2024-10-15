Курс валют на 15 октября: доллар в банках потерял 5 копеек, евро — 11 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 44,90 грн, а продают за 45,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,35−46,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,14−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,82−44,86 грн/евро.