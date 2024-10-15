monobank упростил переводы на IBAN

Команда monobank анонсировала новую версию приложения, в которую добавила полезное новшество. Об этом рассказал один из основателей банка Олег Гороховский .

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Пользователи monobank теперь могут быстро и без лишних проблем перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются ваши контакты.

Кроме того, пользователи теперь могут добавлять в избранные тех, с кем регулярно опрокидываются деньгами.

Обновление, вероятно, связано с тем, что теперь переводы по IBAN станут популярнее. С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (P2P, C2C). Но эти ограничения пока не касаются платежей по реквизитам IBAN.