Команда monobank анонсировала новую версию приложения, в которую добавила полезное новшество. Об этом рассказал один из основателей банка Олег Гороховский.
monobank упростил переводы на IBAN
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Пользователи monobank теперь могут быстро и без лишних проблем перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются ваши контакты.
Кроме того, пользователи теперь могут добавлять в избранные тех, с кем регулярно опрокидываются деньгами.
Обновление, вероятно, связано с тем, что теперь переводы по IBAN станут популярнее. С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (P2P, C2C). Но эти ограничения пока не касаются платежей по реквизитам IBAN.
Источник: Минфин
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