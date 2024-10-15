За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 671400 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 октября: 1210 российских оккупантов, 13 танков и 10 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 671400 (+1210) человек,
- танков — 8988 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 17939 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 19430 (+9) ед,
- РСЗО — 1231 (+0) ед,
- средства ПВО — 978 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17019 (+10),
- крылатые ракеты — 2620 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26654 (+32) ед,
- специальная техника — 3441 (+4)
Источник: Минфин
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