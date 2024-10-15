Национальный банк Украины установил на 15 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,1963 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс на 15 октября: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
Нацбанк на 15 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,95 грн (на 14 октября курс был установлен на уровне 45,02 грн). Европейская валюта подешевела на 7 копеек.
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Источник: Минфин
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