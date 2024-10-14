Курс валют на вечер 14 октября: на межбанке гривна немного подешевела

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 2 копейки в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 14 октября Закрытие 14 октября Изменения доллар 41,13/41,16 41,14/41,19 1/3 евро 44,94/44,96 44,94/44,98 0/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,01 грн., а продают за 45,58 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,47, евро — 45,40−45,55 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .