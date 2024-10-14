К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 14 октября: на межбанке гривна немного подешевела
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Открытие 14 октября
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Закрытие 14 октября
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Изменения
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41,13/41,16
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41,14/41,19
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1/3
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44,94/44,96
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44,94/44,98
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0/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,01 грн., а продают за 45,58 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,47, евро — 45,40−45,55 грн.
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Источник: Минфин
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