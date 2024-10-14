Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции со «стабильного» на «негативный»

Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции на «негативный» со «стабильного». При этом рейтинги подтверждены на уровне «AA-». Краткосрочные рейтинги остались на отметке «F1+». Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

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Причина изменения рейтинга

«Риски фискальной политики возросли с момента нашего последнего обзора», — отметило Fitch.

Аналитики агентства ожидают более значительного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга — до 118,5% ВВП к 2028 году.

Дефицит госбюджета Франции в 2024 году, по их оценке, должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.

«Мы прогнозируем, что дефицит Франции в 2024 году будет вторым по величине в еврозоне и почти в три раза превысит прогнозируемый средний дефицит стран категории «AA», — говорится в сообщении.

Эксперты повысили оценку дефицита бюджета страны в 2025 и 2026 годах до 5,4% ВВП. При этом они не ожидают, что правительство сможет добиться сокращения дефицита ниже 3% ВВП к 2029 году.

К концу 2026 года размер госдолга прогнозируется в 116,3% ВВП. Это является вторым по величине показателем среди государств с рейтингом «АА» и более чем вдвое превышает средний для данной категории уровень.

Эксперты Fitch улучшили прогноз роста французской экономики в 2024 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,8%. Хорошие показатели внешней торговли компенсируют слабые потребительские расходы и инвестиции. Олимпийские игры добавили 0,25 процентного пункта к росту ВВП в третьем квартале.

В 2025 году аналитики агентства теперь ожидают подъема экономики на 1,2% по сравнению с прежней оценкой в 1,5% и прогнозируют рост на 1,3% в 2026 году.