Бизнес начал жаловаться на трудности в бронировании — ЕБА

Бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

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Что известно

«Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто „зависает“ в соответствующих органах», — говорится в обращении ЕБА.

Как отмечает ассоциация, по состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ находятся у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 6% — 20−40%.

У около половины компаний, а именно 46% среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты. В частности, это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий.

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