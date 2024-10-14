Бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.
Бизнес начал жаловаться на трудности в бронировании — ЕБА
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Что известно
«Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто „зависает“ в соответствующих органах», — говорится в обращении ЕБА.
Как отмечает ассоциация, по состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ находятся у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 6% — 20−40%.
У около половины компаний, а именно 46% среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты. В частности, это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий.
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«Улучшение условий бронирования сотрудников — это запрос № 1 от бизнеса на сегодняшний день, по результатам опросов Ассоциации. Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу. Речь идет о риске мобилизации критических специалистов, к примеру, операторов специфического оборудования или специалистов с уникальными знаниями, без которых могут прерваться или остановиться производственные/операционные процессы на предприятии.
При условии, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования. Ассоциация отмечает, что бизнес нуждается в стабильном, предполагаемом, прозрачном и одновременно оперативном механизме бронирования критических сотрудников", — заявили в Ассоциации.
Бронирование от мобилизации в Украине
Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину проводится мобилизация, но есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку — так называемую бронь. Это касается сотрудников ОПК, энергетиков
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