Нелегальные АЗС: В Украине насчитано 419 таких станций

Количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов. Лидерами по количеству таких станций стали Львовская область — 98 АЗС (23%), Одесская — 42 АЗС (10%) и Ивано-Франковская — 41 АЗС (10%). Об этом говорится в сообщении НАУ.

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Нелегальные АЗС

«В условиях войны легальные операторы нефтегазового рынка сталкиваются с огромными трудностями. Они не только платят налоги, но и дополнительно поддерживают силы обороны Украины, являющиеся трендом всего добросовестного бизнеса. В то же время нелегальные игроки рынка продают контрфактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования по безопасности как для окружающих, так и для собственных работников», — сказал президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

По его словам, это позволяет им предлагать горючее по ценам иногда ниже себестоимости, что создает недобросовестную конкуренцию и существенно снижает поступление в бюджет.

«Нефтегазовая Ассоциация Украины обращается к Кабинету Министров, Государственной налоговой службе и Временной следственной комиссии с призывом провести дополнительные проверки объектов, которые могут работать с нарушениями. Нелегальные АЗС должны либо легализовать свою деятельность, либо покинуть рынок. Только так можно увеличить поступления в государственный бюджет для финансирования оборонных сил и обеспечить безопасность граждан», — подчеркнули в НАУ.

Справка

Нефтегазовая Ассоциация Украины — отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят крупнейшие оптовые, розничные, добывающие, перерабатывающие предприятия, представляющие национальный, международный, частный и государственный бизнес.