В этом материале вы узнаете много о динамике курса коина SOL, недавних новостях компании, предстоящих релизах и о том, как эти все факторы повлияют на дальнейшую стоимость криптовалюты в текущем году и долгосрочной перспективе. Эксперты Cauvo Capital представят качественную аналитику и свое видение ситуации.

Общая информация о проекте

Solana — это блокчейн первого уровня. Решение поддерживает множество программ для разработки DApps и смарт-контрактов. Основано на протоколе PoS, а также работает с PoH. Мощность — 50 тысяч транзакций за одну секунду.

Это один из главных конкурентов блокчейна Ethereum. В конце июля сеть даже впервые обошла эмитента ETH по объему комиссий за семь дней.

Первый прототип тестнета был запущен в 2018-м. Для того чтобы экосистема проекта развивалась, разработчики основали некоммерческую организацию Solana Foundation в 2020 году. Также в это время открылся первый кроссчейн-мост между Solana и Ethereum, с его помощью стал возможным перевод активов между платформами.

Токен SOL — это нативный утилитарный токен вышеуказанной сети. Он сжигается во время оплаты комиссий. Кроме того, держатели могут становиться валидаторами, как показал инициированный экспертами Cauvo Capital обзор. Монеты активно применяются для стейкинга, использования сети или смарт-контрактов, а также в качестве оплаты за транзакции.

Первичное предложение криптовалюты (ICO) состоялось в 2020-м. За период листинга котировки токена стали напоминать американские горки. Достигнутый максимум в ноябре 2021 года — $260.06. Исторический минимум в мае 2020 — $0.5052.

На момент написания материала SOL занимает пятое место по цене и рыночной капитализации в глобальном рейтинге CoinMarketCap. Коин торгуется по $156,44 с капитализацией $73,278,762,104. Кроме того, циркуляционное предложение составляет 468,391,625 SOL. Платформа TradingView, учитывая технический анализ за месяц, определяет рейтинг токена как «Активно покупать».

Стоит отметить, что криптовалюта активно реагирует на новости. Например, недавно она подскочила на фоне выхода бывшего главы Binance Чанпэна Чао из тюрьмы. Также фиксировался подъем после проведения масштабного мероприятия Solana Conference. На графике ниже видим динамику цифровой валюты за сентябрь текущего года. Большую часть времени монета торговалась в «бычьем» диапазоне.

Solana имеет много поклонников и сильное комьюнити единомышленников. Различные аналитические площадки отмечают высокое доверие среди трейдеров по отношению к данному активу. Благодаря ажиотажу со стороны трейдеров цена коина за год продемонстрировала рост на целых 581.44%. Такой впечатляющий скачок объясняют спросом на мемные токены, которые были выпущены на блокчейне, передают в отзывах эксперты Сauvo Сapital. Этот стремительный подъем был прерван коррекцией, которая сохраняет монету на уровне $130−160.

Последние новости о Solana

Одним из самых громких событий, связанным с блокчейном, является запуск в мейннете Solana клиента-валидатора Jump Frankendancer. Еще один проект время Firedancer находится в тестовой сети, дата запуска в основной пока не объявлена. Впрочем, релиз будет многообещающим, думают рыночные эксперты. Также амбициозные планы на блокчейн имеет Agave — скоро ее версия 2.0 дебютирует в Solana Mainnet-Beta.

Стоит отметить и усилия компании по продвижению своих спотовых ETF. Бразильские власти уже одобрили создание биржевого криптофонда, рассмотрение этого вопроса продолжается в США. Среди последних оптимистических обновлений является информация о том, что корпорация Google Cloud начала сотрудничество с Solana Labs. Это открывает новые возможности для развития Web3-игр.

Прогнозы по стоимости SOL

Траектория токена в целом выглядит оптимистично, при этом открывается много возможностей для значительного скачка. Одним из аргументов в пользу доминирования «быков» является растущее влияние Solana в сфере DeFi и NFT. Хоть проект и пережил много технических препятствий, он прилагает усилия для разработки надежной и масштабируемой инфраструктуры. Среди положительных моментов компания Cauvo Capital называет: решение SEC исключить Solana из своей классификации ценных бумаг в иске Binance, что может повлечь выгодные изменения в политике регулятора.

Рыночная привлекательность криптовалюты сохранится в ближайшей перспективе, считают в CIFDAQ Blockchain Ecosystem. Эксперты прогнозируют, что цена Solana может достичь целевого показателя в $200 к концу 2024 года и даже превысить $300 в 2025-м, что отражает возросшую уверенность в ее будущем потенциале.

Заглядывая в следующий год, платформа DigitalCoinPrice прогнозирует максимум на уровне $1084,42 и минимум в $976,25. Однако такие вычисления основываются только на математических данных, не учитывая контекст рынка.

WalletInvestor ожидает, что SOL будет колебаться в пределах $159−244. По мнению организации, средняя торговая цена составит около $203 к концу 2024 года, не сумев достичь исторического максимума за это время.

Впрочем, среди аналитиков существуют и «медвежьи» оценки. Скептики утверждают, что блокчейн пожертвовал децентрализацией ради масштабируемости, а также имеет сравнительно короткую историю работы, которая еще не подвергалась испытаниям. Кроме того, в перспективах Solana существует много неопределенности. Не стоит забывать о потенциальных сбоях и проблемах с безопасностью.

В консенсус-прогнозе Binance говорится, что средняя цена токена в 2024 году будет на уровне $153,87, а в 2025-м — $161,56. Лишь к 2030-м монета может перешагнуть отметку в две сотни долларов — $206,20.

Несмотря на активное сотрудничество с проектом, в компании VanEck ожидают падение токена до $9,81 к 2030 году. Этот пессимистичный прогноз базируется на слабой рыночной доле Solana, выручке и вялой динамике в секторе платформ смарт-контрактов, информируют аналитики Cauvo Capital.

Главные конкуренты компании — Cardano, Ethereum, Polkadot, Avalance могут как подстегивать монету к росту, так и снижать ее стоимость за счет более эффективных инициатив. Поэтому рекомендуем следить за новостями комплексно.

Дисклеймер

Данные оценки и прогнозы курса SOL являются лишь обзором рыночной ситуации и не являются призывами к действиям. Прежде чем совершать любую сделку или финансовую операцию, проконсультируйтесь с независимым финансовым консультантом и учтите потенциальные риски.