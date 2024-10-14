Трейдеры не оценили новые обещания Китая про стимулирования экономики

В понедельник азиатские акции торговались неоднозначно, но преимущественно с нисходящим уклоном — инвесторы оценивали обещания Китая по стимулированию экономики, которые были озвучены в выходные и не содержали конкретики, пишет Reuters.

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Ранее сообщалось, что Китай может объявить новые стимулы почти на $300 млрд, но по итогу власти не назвали никаких цифр.

Министр финансов Лань Фоань на пресс-конференции в субботу, за которой пристально следили рынки, пообещал «значительно увеличить» долг, но оставил инвесторов в догадках относительно общего размера стимулов — детали, необходимой для оценки продолжительности ралли на фондовом рынке.

«Большинство инвесторов считают, что решение Пекина о реструктуризации долгов местных органов власти и жилищного фонда с использованием средств центрального правительства более значимо, чем полагают многие иностранные инвесторы», — говорится в клиентской записке аналитиков Morgan Stanley.

Это расхождение стало очевидным в понедельник, когда акции в Гонконге открылись с понижением и были нестабильны в начале торгов, что резко контрастировало с их материковыми китайскими коллегами, которые начали неделю с роста.