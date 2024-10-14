Сербия рассматривает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин в интервью Berliner Zeitung.

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Что сказали в Сербии

По его словам, «было бы безответственным не изучить все возможности, включая членство в БРИКС».

«Если БРИКС привлекает другие страны, например, Эмираты, Саудовскую Аравию или Турцию, то почему бы для Сербии быть иначе? Так что несомненно, что БРИКС стал реальной альтернативой ЕС», — отметил Вулин.

Он также добавил, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

Что известно о БРИКСе

Бразилия, россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, russia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.