Нерезиденты выводят активы с российских брокерских счетов

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров к концу второго квартала 2024 года уменьшились на 9,6%, до 1,77 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка россии.

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Это первый случай оттока таких средств с третьего квартала 2022 года. Больше всего активов вывели клиенты из международных офшорных зон, а также стран ближнего зарубежья.

Наиболее заметно сократились активы на счетах клиентов брокеров из таких офшоров, как Виргинские острова, Панама, Белиз. Также упали активы клиентов из Азербайджана — на 65%, до 0,5 млрд рублей, Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд рублей и Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд рублей.