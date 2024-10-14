Курс валют на 14 октября: в банках евро потерял 8 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро добавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,57 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,45−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,04−45,06 грн/евро.

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