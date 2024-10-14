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14 октября 2024, 8:34 Читати українською

С начала года Минфин направил на соцвыплаты почти 320 млрд грн

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты за три квартала 2024 года. За 9 месяцев 2024 года из госбюджета на соцвыплаты, которые обеспечивают Минсоцполитики, было направлено 319,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало соцвыплаты за три квартала 2024 года.
Фото: depositphotos

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Куда были направлены средства

— 204,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда;

— 54,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплаты пособия:

  • более 460 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • более 1,1 млн семьям как внутренне перемещенным лицам на жительство;

— 11,1 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату:

  • более 178 тыс. получателям пособия малообеспеченным семьям;

— 28,2 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в частности в рассрочку:

  • свыше 3,2 млн домохозяйствам-получателям льгот и жилищных субсидий;

— 17,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату:

  • почти 7 тыс. получателям пособия по беременности и родам;
  • почти 580 тыс. получателям пособия при рождении ребенка;
  • почти 2 тыс. получателям пособия при усыновлении ребенка;
  • почти 52 тыс. получателям пособия на детей одиноким матерям;

— 3,0 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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