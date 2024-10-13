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13 октября 2024, 15:05 Читати українською

JPMorgan сообщает о чистой прибыли в размере $12,9 млрд в третьем квартале

JPMorgan Chase сообщил о чистой прибыли в размере $12,9 млрд за третий квартал 2024 года, при этом прибыль на акцию составила $4,37, а общий доход — $43,3 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет investing.com.

JPMorgan Chase сообщил о чистой прибыли в размере $12,9 млрд за третий квартал 2024 года, при этом прибыль на акцию составила $4,37, а общий доход — $43,3 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Ключевые моменты:

• Чистая прибыль: 12,9 млрд долларов

• EPS: 4,37 доллара

• Общий доход: 43,3 млрд долларов (рост на 6% в годовом исчислении)

• Consumer and Community Banking (CCB) занял первое место по доле розничных депозитов четвертый год подряд

• Asset and Wealth Management (AWM) зафиксировал рекордный квартальный доход и долгосрочные притоки в размере 72 млрд долларов

• Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (CET1) остался стабильным на уровне 15,3%

Прогноз компании

• Прогноз чистого процентного дохода (NII) без учета рынков на 2024 год: примерно 91,5 млрд долларов

• Ожидания трудностей впереди из-за тенденций нормализации

• Прогнозы NII на 2025 год около 87 млрд долларов, в зависимости от экономических условий и поведения кривой доходности

• Прогноз базовых расходов чуть ниже 90 млрд долларов

Источник: Минфин
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