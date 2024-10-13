JPMorgan сообщает о чистой прибыли в размере $12,9 млрд в третьем квартале

JPMorgan Chase сообщил о чистой прибыли в размере $12,9 млрд за третий квартал 2024 года, при этом прибыль на акцию составила $4,37, а общий доход — $43,3 млрд, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет investing.com.