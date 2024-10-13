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13 октября 2024, 14:15 Читати українською

Доллар будет дорожать в октябре, но постепенно — банкир

Во второй половине октября, несмотря на рост инфляционного давления — новую волну роста потребительских цен, вызванных изменениями в налогообложении, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне умеренной. Об этом сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, пишет РБК-Украина.

Во второй половине октября, несмотря на рост инфляционного давления — новую волну роста потребительских цен, вызванных изменениями в налогообложении, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне умеренной.

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«Незначительные колебания, которые происходили в течение прошлой недели, будут сохранены. Однако все же на рынке будет продолжаться, хоть и очень медленный, но ожидаемый процесс роста стоимости основных валют», — сказал он.

По его словам, в недельном измерении он будет малозаметным или, что не исключено, почти статическим. Но в разрезе день ко дню колебания будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

«Рынок „живой“, а действительный режим „управляемой гибкости“ — это сохранение рыночных принципов курсообразования (в зависимости от соотношения спроса и предложения), хотя и с важной оговоркой, ведь регулятор оставляет за собой возможность точечного вмешательства на рынок в случае возникновения дисбаланса между спросом и предложением», — добавил банкир.

Лесовой предполагает, что в течение 14−20 октября объем валютных интервенций не претерпевает изменений: объем в 150−180 млн долларов в день вполне приемлем и достаточно привычен для последних нескольких недель.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
13 октября 2024, 14:40
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Вот закончим продавать электроэнергию и начнется
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