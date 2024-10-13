НБУ увеличил продажу валюты за прошедшую неделю

Нацбанк в течение 7−11 октября продал на рынке $877,38 млн, что на $156 млн больше, чем в предыдущую неделю. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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При этом НБУ купил $0,6 млн, хотя до этого четыре недели вообще не покупал валюту.

Гривна за прошлую неделю немного подешевела. Официальный курс доллара вырос с 41,18 до 41,20 грн.

Источник: НБУ