ФБР создало собственную криптовалюту, чтобы поймать мошенников

ФБР создало свою криптовалюту, чтобы наблюдать за тем, как ею пользуются подозреваемые в мошенничестве. Идея сработала и привела к арестам в нескольких странах. Об этом пишет Reuters.

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Подробности

Речь идет о токене под названием NexFundAI, созданном на основе Ethereum. По сообщению Министерства юстиции США, обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляции на рынках криптовалют выдвинуты 18 лицам.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение трем «маркетмейкерам» и еще девяти лицам за манипуляции с криптоактивами.

По утверждениям ФБР, некоторые из махинаций были связаны с транзакциями, проводимыми исключительно для увеличения объема торгов ценными бумагами или другими активами. То есть таким образом создается искусственная активность рынка, вводящая в заблуждение инвесторов.

Беспрецедентный шаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объясняет, что такие махинации преследуют цель побуждать жертв покупать криптоактивы.

«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы выявить, разоблачить и привлечь к ответственности этих вероятных мошенников, — сказала Джоди Коэн, специальный агент, ответственный за Бостонский отдел ФБР. — То, что ФБР обнаружило по этому делу, по сути, является новым поворотом в старой школе финансовых преступлений».

Аресты лиц, потенциально причастных к махинациям, были совершены в Великобритании, Португалии и США.