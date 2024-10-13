Google хочет приостановить решение американского судьи по магазину приложений

Компания Google обратилась к федеральному судье Калифорнии с просьбой приостановить действие судебного постановления, требующего от него открыть свой магазин приложений Play для большей конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

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В судебном представлении Google заявила, что вступивший в силу 1 ноября запрет окружного судьи США Джеймса Донато нанесет ущерб компании и создаст «серьезные риски для безопасности, защиты и конфиденциальности в экосистеме Android».

Компания попросила Донато приостановить действие судебного запрета, пока компания подает апелляцию.

Если Донато откажет Google в приостановлении действия судебного запрета, компания может обратиться в 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско с соответствующей просьбой, пока она будет оспаривать антимонопольный вердикт присяжных, лежащий в основе этого решения.

Google подал свое сообщение об апелляции в 9-й округ в четверг. Ожидается, что апелляционный суд в конечном счете взвесит и вынесет решение об обжаловании Google приказа Донато.