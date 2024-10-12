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12 октября 2024, 14:27 Читати українською

Domino's Pizza наростила продажи, опередив рост своего сектора

Domino's Pizza сообщила о положительных результатах в отчете о прибыли за третий квартал 2024 года, подчеркнув рост розничных продаж несмотря на макроэкономические проблемы и интенсивную конкуренцию в секторе пиццерий быстрого обслуживания. Об этом сообщает Reuters.

Domino's Pizza сообщила о положительных результатах в отчете о прибыли за третий квартал 2024 года, подчеркнув рост розничных продаж несмотря на макроэкономические проблемы и интенсивную конкуренцию в секторе пиццерий быстрого обслуживания.

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Ключевые моменты

• Розничные продажи в США выросли на 6,6%, опередив рост сектора пиццерий QSR, составивший менее 2%

• Четвертый квартал подряд роста продаж в сопоставимых магазинах и положительного роста количества заказов

• Международные розничные продажи выросли на 6,5% за первые три квартала

• Компания добавила 24 новых магазина в США, доведя общее количество до 6 930

• Глобальные розничные продажи выросли на 5,1% в третьем квартале, при этом продажи в сопоставимых магазинах в США увеличились на 3%

Прогноз компании

• Прогнозируется рост глобальных розничных продаж примерно на 6% в 2024 году

• Ожидается рост операционной прибыли около 8%

• Ожидается рост продаж в сопоставимых магазинах на международных рынках на 1−2% в 2024 и 2025 годах

• Корректировка прогноза глобального чистого роста количества магазинов до 800−850, вместо 825−925

• Цель — достичь 3% доли рынка на агрегаторских платформах к концу года

Источник: Минфин
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