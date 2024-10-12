BlackRock отчиталась о рекордном притоке средств в тертьем квартале

BlackRock объявила о рекордных финансовых результатах за третий квартал 2024 года: чистый приток средств достиг 221 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории компании. Гигант управления активами сообщил о росте квартальной выручки на 15% в годовом исчислении до $5,2 млрд и увеличении операционной прибыли на 26% до $2,1 млрд. Об этом пишет Reuters.