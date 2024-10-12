BlackRock объявила о рекордных финансовых результатах за третий квартал 2024 года: чистый приток средств достиг 221 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории компании. Гигант управления активами сообщил о росте квартальной выручки на 15% в годовом исчислении до $5,2 млрд и увеличении операционной прибыли на 26% до $2,1 млрд. Об этом пишет Reuters.
BlackRock отчиталась о рекордном притоке средств в тертьем квартале
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Ключевые моменты:
• Рекордный чистый приток средств в размере 221 млрд долларов
• Активы под управлением (AUM) достигли 11,5 трлн долларов
• Квартальная выручка выросла на 15% до 5,2 млрд долларов
• Операционная прибыль увеличилась на 26% до 2,1 млрд долларов
• Активы ETF с фиксированным доходом превысили 1 трлн долларов
Прогноз компании
• Ожидает сильных показателей в 4 квартале, который исторически является лучшим
• Прогнозирует 250 млн долларов комиссионных за управление от приобретения Global Infrastructure Partners (GIP) в 4 квартале
• Планирует получить 1 млрд долларов комиссионных от GIP к 2025 году
• Намерена завершить приобретение Preqin к концу 2024 года
• Стремится к стабильному органическому росту на 5% и двузначному росту прибыли на акцию.
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