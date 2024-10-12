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12 октября 2024, 10:05 Читати українською

Цена на нефть растет вторую неделю подряд

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу, но настроены на второй недельный рост подряд — инвесторы оценивают влияние урагана на спрос в США и возможные перебои с поставками в случае нападения Израиля на иранские нефтяные объекты, пишет Reuters.

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу, но настроены на второй недельный рост подряд — инвесторы оценивают влияние урагана на спрос в США и возможные перебои с поставками в случае нападения Израиля на иранские нефтяные объекты, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиФьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,73%, до $78,80 за баррель к 15:20.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,73%, до $78,80 за баррель к 15:20. Контракты на WTI подешевели также почти на 0,8 %, до $75,28 за баррель.

По итогам недели оба бенчмарка нацелены на рост.

«Потенциальная атака Израиля на иранскую нефтяную инфраструктуру представляет собой двоякий исход для нефтяных рынков, так как она может сократить избыток свободных мощностей, оказывающий влияние на цены, и одновременно вызвать значительную премию за геополитический риск, что объясняет недавний всплеск волатильности на рынке нефти», — говорится в клиентской записке Barclays.

Йеап Джун Ронг, рыночный стратег IG, говорит, что оговорки по поводу высоких запасов сырой нефти и возможного более постепенного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США приостановили недавнее ралли.

В четверг в США ураган «Милтон» обрушился на Атлантический океан, пройдя разрушительный путь через Флориду, оставив миллионы людей без электричества. Разрушения могут снизить потребление топлива в некоторых районах крупнейшего в мире производителя и потребителя нефти.

Цены на нефть выросли в этом месяце после того, как в начале октября Иран запустил более 180 ракет по Израилю, что повысило вероятность ответных действий против иранских нефтяных объектов. Израиль пока не ответил, и цены на сырую умерили пыл на этой неделе.

Страны Персидского залива, тем временем, лоббируют в Вашингтоне запрет Израилю атаковать нефтяные объекты Ирана из опасений, что их собственные нефтяные объекты могут оказаться под огнем сторонников Тегерана в случае эскалации конфликта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 октября 2024, 10:10
#
Тому гроші на війну не скоро закінчаться.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 октября 2024, 10:37
#
Как ни парадоксально, ничто не приносит больше грошей, нежели война.
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