Доход футбольного клуба «Шахтер» в прошлом году составил 2,8 млрд грн

ФК «Шахтер» подвел итоги прошедшего футбольного года, среди которых отчитался и о финансовых результатах клуба. «Горняки» сообщили, что за сезон-2023/24 доходы клуба составили (с учетом НДС) 2 млрд 823 млн гривен, говорится в отчете.

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Главными источниками доходов были продажи и аренды игроков, коммерческая деятельность и доходы от Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

«Шахтер» участвовал в основном раунде Лиги чемпионов, а также в плей-офф Лиги Европы, что принесло клубу почти два миллиарда гривен.

В позапрошлом сезоне доходы клуба были значительно больше, ведь тогда «Шахтер» продал игроков более чем на 4 млрд гривен, главным трансфером стал переход Михаила Мудрика в «Челси».

«Шахтер» сообщил, что клуб за сезон-2023/24 в бюджеты всех уровней заплатил 408 млн грн. Сумма НДФЛ составила 300 млн грн.