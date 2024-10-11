Нацбанк прокомментировал рост инфляции в сентябре

В сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. НБУ прокомментировал ситуацию.

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По словам регулятора, фактические темпы роста цен были выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2024 года.

Отклонение от прогноза обусловлено прежде всего более быстрым ускорением продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось более сильно, чем прогнозировалось. Так, показатель базовой инфляции в сентябре вырос до 7,3% с 6,5% в августе.

Отмечается, что такая динамика была обусловлена удорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, а также дальнейшим ростом производственных затрат, в частности, на энергообеспечение и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Рост цен на сырые продукты питания стремительно ускорился — до 7,1% г/г

Жаркая погода без дождей сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов, что отразилось на их предложении.

В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и помидоры, оставались высокими темпы роста цен на огурцы. Рост стоимости сырья и производственных затрат повлиял на цены на муку и крупу.

Удорожание молока ускорилось из-за ограниченного предложения при одновременном сохранении высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий и активизации экспорта. Возобновился рост цен на курятину, а свинина в дальнейшем дешевела. Также продолжалось снижение цен на сахар и яйца благодаря высокому предложению.

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Рост административно регулируемых цен незначительно ускорился — до 14,0% г/г

Стремительнее дорожали табачные изделия, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. Цены на алкогольные напитки снижались несколько медленнее, вероятно вследствие повышения отдельных акцизов.

Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора и роста заболеваемости. По-прежнему инфляцию удерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Рост цен на горючее стремительно замедлился — до 6,0% г/г

Первый этап повышения акцизного налога на топливо с сентября отразился прежде всего на подорожании автогаза, в то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сдерживали подорожание бензина и дизеля.

Базовая инфляция увеличилась до 7,3% г/г

Удорожание обработанных продовольственных товаров стремительно ускорилось до 8,9% г/г. Существенно увеличились темпы роста цен на хлеб, отдельные мучные и кондитерские изделия из-за более высоких производственных затрат.

Цены на большинство кисломолочных продуктов, сыры и сливочное масло росли под влиянием ограниченного предложения молока-сырья, роста закупочных цен и активизации экспорта биржевых товаров.

Также быстрее дорожали отдельные импортные товары, включая кофе, чай, шоколад и оливковое масло. Цены на подсолнечное масло замедлили падение под влиянием ценовых тенденций на мировых рынках. Ужесточение давления со стороны производственных затрат остановило длительное замедление роста цен на мясопродукты.

Цены на непродовольственные товары умеренно ускорили рост (на 2,2% г/г), прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие месяцы.

Снижение цен на одежду и обувь сохранялось на уровне предыдущего месяца, вероятно благодаря росту конкуренции между отечественной и импортной продукцией.

Услуги также дорожали несколько быстрее — на 10,9% г/г под давлением затрат бизнеса на оплату труда, энергию и продукты питания. В частности, стремительнее росли цены на услуги по здравоохранению, связи, образованию, ресторанам и гостиницам. Замедлил рост стоимости страховых, транспортных услуг и эксплуатации собственных транспортных средств.

Прогноз

НБУ прогнозирует, что инфляционное давление в ближайшие месяцы будет сохраняться из-за увеличения бюджетных расходов, дальнейшего обострения диспропорций на рынке труда, а также ожидаемого увеличения дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

Монетарная политика НБУ будет направляться на содержание умеренной инфляции в этом году, постепенное ее замедление со второй половины 2025 года и последующий возврат к цели 5%.