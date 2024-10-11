ТРЦ Gulliver оценили в 7,6 миллиарда

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки по ТРЦ Gulliver (ООО «Три О»), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн. Об этом сообщила глава Агентства Елена Дума.

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Оценщиком было ЧП «Бизнес Консалтинг», избранного на прозрачном конкурсе,

Как сообщается в сообщении, после обработки и сведения всей информации, подготовки тендерной документации, АРМА объявит конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver.

«Все желающие смогут принять участие и сразиться за возможность управлять одним из крупнейших ТРЦ столицы. Уже ожидаем усиление заказных информкампаний по заказу тех, кому не выгодно, чтобы государство начало получать значительные поступления от управления этим резонансным активом», — отметила Дума.